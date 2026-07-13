В ГД предложили уравнять минимальную пенсию с МРОТ вместо прожиточного минимума

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда вместо прожиточного минимума пенсионера, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии