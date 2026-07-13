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Татар-информ

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В ГД предложили уравнять минимальную пенсию с МРОТ вместо прожиточного минимума

В ГД предложили уравнять минимальную пенсию с МРОТ вместо прожиточного минимума

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда вместо прожиточного минимума пенсионера, сообщает РИА Новости.

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