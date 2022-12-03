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Президент Турции Эрдоган и премьер Британии Сунак договорились поддерживать украинцев

Президент Турции Эрдоган и премьер Британии Сунак договорились поддерживать украинцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре сошлись во мнении, что украинцам нужна поддержка в условиях зимы, говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского правительства.

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