Президент Турции Эрдоган и премьер Британии Сунак договорились поддерживать украинцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре сошлись во мнении, что украинцам нужна поддержка в условиях зимы, говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского правительства.