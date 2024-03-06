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В Иркутске молокозавод приостановил работу из-за ЧС в связи с болезнью скота

В Иркутске молокозавод приостановил работу из-за ЧС в связи с болезнью скота

Молочный завод в Иркутске, входящий в группу предприятий "Янта", временно прекратил свою деятельность из-за введения режима Чрезвычайной Ситуации (ЧС) в муниципалитетах области из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота.

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