Всех пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выписали из больниц

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после атаки дронов на Московскую областьСтало известно о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Московскую область, которая произошла 11 марта.
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