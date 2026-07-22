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WTI Crude Oil (CL) 5‑Swing Rally from July Low Favors Extension

WTI Crude Oil (CL) 5‑Swing Rally from July Low Favors Extension

WTI Crude Oil (CL) 5‑Swing Rally from July Low Favors Extension Crude Oil Futures NYMEX:CL1! Elliottwave-Forecast The short-term Elliott Wave outlook in WTI Crude Oil (CL) presents a well-defined impulsive rally from the July 2, 2026 low, with prospects for continued strength.

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