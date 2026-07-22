WTI Crude Oil (CL) 5‑Swing Rally from July Low Favors Extension Crude Oil Futures NYMEX:CL1! Elliottwave-Forecast The short-term Elliott Wave outlook in WTI Crude Oil (CL) presents a well-defined impulsive rally from the July 2, 2026 low, with prospects for continued strength.
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