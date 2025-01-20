Про устный экзамен по русскому языку для гастарбайтеров

Юрий Белов Сюда едут НЕ БЕДНЫЕ люди ! Деньгами , на обустройство (взятки) , их снабжают аглицкие инструкторы в лагерях подготовки к диверсионной деятельности в нашей стране . И они покупают всё : экзамены , справки , гражданство и паспорта - это стоит немалых денег , которых у обычных кишлачников попросту - нет .

Зоя Мартьянова Запретить въезд в Россию мигрантов, они все едут от разведки англосаксов от МИ-6, и принять жёсткие меры при въезде в Россию, вплоть до уголовной ответственности всех нарушивших Законодательство Российского Государства, чтобы защитить страну свою Россию И Русских и Российских налогоплательщиков и граждан.