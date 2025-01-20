Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Про устный экзамен по русскому языку для гастарбайтеров

Про устный экзамен по русскому языку для гастарбайтеров

Госдума ещё в ноябре собиралась ужесточить проверку русского у прибывающих в Россию гастарбайтеров: сделать экзамен устным и проводить его под видеозапись.

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Комментарии
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Юрий Белов
Сюда едут НЕ БЕДНЫЕ люди ! Деньгами , на обустройство (взятки) , их снабжают аглицкие инструкторы в лагерях подготовки к диверсионной деятельности в нашей стране . И они покупают всё : экзамены , справки , гражданство и паспорта - это стоит немалых денег , которых у обычных кишлачников попросту - нет .
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18 час.
Зоя Мартьянова
Запретить въезд в Россию мигрантов, они все едут от разведки англосаксов от МИ-6, и принять жёсткие меры при въезде в Россию, вплоть до уголовной ответственности всех нарушивших Законодательство Российского Государства, чтобы защитить страну свою Россию И Русских и Российских налогоплательщиков и граждан.
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16 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
К стенке продажных мразей - чиновников, которые выдают за взятки мигрантам гражданство и т.п. Вычислять и уничтожать!!!
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11 час.

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