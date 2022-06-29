Картина дня. Финансы

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Вильнюс и Брюссель установили правила транзита между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву

Вильнюс и Брюссель установили правила транзита между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву

Литовские власти провели консультации с руководством Еврокомиссии (ЕК). Обсудив сложившуюся вокруг Калининграда ситуацию, Вильнюс и Брюссель установили правила транзита грузов между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву.

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