Вильнюс и Брюссель установили правила транзита между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву

Литовские власти провели консультации с руководством Еврокомиссии (ЕК). Обсудив сложившуюся вокруг Калининграда ситуацию, Вильнюс и Брюссель установили правила транзита грузов между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву.
Литовские власти провели консультации с руководством Еврокомиссии (ЕК). Обсудив сложившуюся вокруг Калининграда ситуацию, Вильнюс и Брюссель установили правила транзита грузов между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву.
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