Подпольный банк с оборотом 4,4 млрд рублей раскрыли в Петербурге. Суд вынес приговор

В Петербурге вынесли приговор участникам подпольного банка с оборотом 4,4 млрд рублей.Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности и незаконных валютных операциях.
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