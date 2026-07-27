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Царьград

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Подпольный банк с оборотом 4,4 млрд рублей раскрыли в Петербурге. Суд вынес приговор

Подпольный банк с оборотом 4,4 млрд рублей раскрыли в Петербурге. Суд вынес приговор

В Петербурге вынесли приговор участникам подпольного банка с оборотом 4,4 млрд рублей.Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности и незаконных валютных операциях.

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