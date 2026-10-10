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Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"

Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"

Корреспонденты Украина.ру Дарина Боровик, Алексей Туманов и Федор Громов провели один день с бойцами "БАРС-Сармат" из отряда "Днепр".

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