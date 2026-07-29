«Я получал от этого настоящее удовольствие, как от наркотика». Сэм Альтман наконец рассказал, как его затянул TikTok и почему он свернул Sora

Он понял, почему TikTok так популярен своим алгоритмом рекомендацийГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что TikTok оказался настолько «мощным», что ему пришлось удалить приложение, которое постоянно его затягивало«Я удалил TikTok, потому что он оказался слишком мощным инструментом», — сказал он.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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