«Я получал от этого настоящее удовольствие, как от наркотика». Сэм Альтман наконец рассказал, как его затянул TikTok и почему он свернул Sora

Он понял, почему TikTok так популярен своим алгоритмом рекомендацийГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что TikTok оказался настолько «мощным», что ему пришлось удалить приложение, которое постоянно его затягивало«Я удалил TikTok, потому что он оказался слишком мощным инструментом», — сказал он.