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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Актриса озвучки Джилл Валентайн намекнула на ремейк Resident Evil 1 Пользователь 1c...

Актриса озвучки Джилл Валентайн намекнула на ремейк Resident Evil 1 Пользователь 1c...

Актриса озвучки Джилл Валентайн намекнула на ремейк Resident Evil 1Пользователь 1ceC0n рассказал о том, что недавно на одном из мероприятий ему удалось встретиться с Николь Томкинс – актрисой, которая озвучила Джилл Валентайн в английской локализации недавнего ремейка Resident Evil 3.

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