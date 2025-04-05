Актриса озвучки Джилл Валентайн намекнула на ремейк Resident Evil 1 Пользователь 1c...

Актриса озвучки Джилл Валентайн намекнула на ремейк Resident Evil 1Пользователь 1ceC0n рассказал о том, что недавно на одном из мероприятий ему удалось встретиться с Николь Томкинс – актрисой, которая озвучила Джилл Валентайн в английской локализации недавнего ремейка Resident Evil 3.