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Царьград

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Авария в Подмосковье: трое детей пострадали в ДТП на трассе "Дон"

Авария в Подмосковье: трое детей пострадали в ДТП на трассе "Дон"

В Подмосковье на трассе "Дон" произошло ДТП: легковой автомобиль Changan, врезавшись в барьерное ограждение, столкнулся с автобусом.

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