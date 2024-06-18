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Вся система ФСИН находится в тяжелейшем кризисе

Вся система ФСИН находится в тяжелейшем кризисе

В СИЗО №1 Ростова-на-Дону идут массовые обыски в камерах заключенных. Хотя, полагаю, следователи у же начали допрашивать сотрудников СИЗО, а так же руководство изолятора.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
В чем кризис в системе ФСИН?СИЗО ,колонии работают.Судебная система работает.Ловля и гуманизма при этом по горло.Задерживаем,а тут уничтожили захватчиков.Это работа.Болтунов и пацифистов полно при военных действиях.Стучат по клавиатуре.Но наблюдают беспредел граждан со стороны.Это дело полиции.
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8 час.
СК
Сергей Ковалев
МО, ФСИН... - можа короче надо писАть? - &quot;вся система находится в тяжелейшем кризисе&quot;.
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6 час.
Владислав Владислав
Мда, автор, зачем бред пишешь ? Один-дав случая - это не кризис системы. Тем более не глубокий. Например, автор статьи сделал грубую ошибку в статье... Это значит, по мнению автора, что у самого автора глубокий кризис в области знания русского языка ?
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6 час.

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