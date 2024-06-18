Вся система ФСИН находится в тяжелейшем кризисе

В чем кризис в системе ФСИН?СИЗО ,колонии работают.Судебная система работает.Ловля и гуманизма при этом по горло.Задерживаем,а тут уничтожили захватчиков.Это работа.Болтунов и пацифистов полно при военных действиях.Стучат по клавиатуре.Но наблюдают беспредел граждан со стороны.Это дело полиции.

Владислав Владислав

Мда, автор, зачем бред пишешь ? Один-дав случая - это не кризис системы. Тем более не глубокий. Например, автор статьи сделал грубую ошибку в статье... Это значит, по мнению автора, что у самого автора глубокий кризис в области знания русского языка ?