«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что многочисленные хейтеры в прессе и социальных сетях не в силах сломить ее, критику и оскорбительные комментарии заслуженная артистка РФ переносит легко, а потому не пытается оправдываться перед публикой.
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что многочисленные хейтеры в прессе и социальных сетях не в силах сломить ее, критику и оскорбительные комментарии заслуженная артистка РФ переносит легко, а потому не пытается оправдываться перед публикой.
Свежие комментарии