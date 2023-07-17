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«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ

«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что многочисленные хейтеры в прессе и социальных сетях не в силах сломить ее, критику и оскорбительные комментарии заслуженная артистка РФ переносит легко, а потому не пытается оправдываться перед публикой.

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