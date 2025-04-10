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Россия и Аргентина: предложение о торговле в национальных валютах от Марселы Пагано

Россия и Аргентина: предложение о торговле в национальных валютах от Марселы Пагано

Депутат Марсела Пагано предложила России и Аргентине перейти на торговлю в национальных валютах. Это предложение прозвучало на заседании делового клуба двух стран, где также обсуждались возможности увеличения валютных резервов Аргентины.

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