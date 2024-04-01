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«Мы увидели Париж с шпагою в руках!»

«Мы увидели Париж с шпагою в руках!»

«Мы увидели Париж с шпагою в руках!» Въезд императора Александра I с союзниками в Париж. 1814 г. Хромолитография.

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Юрий Ильинов
Зеленскому предложили план прекращения огня на Украине Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому план прекращения огня на Украине. По его словам, следует начать с отвода украинских войск, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому план прекращения огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, следует начать с отвода украинских войск, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Рогов отметил, что после этого переговоры должны сводиться к началу процесса капитуляции и освобождения юго-восточных русских земель, которые находятся под контролем Киева, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского языка как государственного. По его словам, в ряде украинских областей должны пройти свободные референдумы, на которых люди решат, «в составе какого государства им быть». Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для завершения специальной военной операции на Украине. По словам министра, СВО закончится, когда к власти на Украине придут политики, которые обеспечат права русского населения.
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