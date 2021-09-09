smi.today

1 600 подписчиков

Финалист "Холостячки" Тригубенко едва не погиб на отдыхе: "Такая себе история..."

Финалист "Холостячки" Тригубенко едва не погиб на отдыхе: "Такая себе история..."

Один из фаворитов Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал о травмирующем случае во время отдыха Во время отдыха с Алексеем случилась неприятная история, которая заставила его понервничать из-за собственной неосторожности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх