Финалист "Холостячки" Тригубенко едва не погиб на отдыхе: "Такая себе история..."

Один из фаворитов Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал о травмирующем случае во время отдыха Во время отдыха с Алексеем случилась неприятная история, которая заставила его понервничать из-за собственной неосторожности.