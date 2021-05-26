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Дополнительные поезда соединят Петербург, Сортавалу и Рускеалу летом

Они начнут курсировать по маршруту с 29 мая.С субботы, 29 мая, между Сортавалой и Горным парком «Рускеала» по субботам будет курсировать дополнительный ретропоезд, а Санкт-Петербург и Сортавалу в выходные дни свяжет дополнительная «Ласточка».

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