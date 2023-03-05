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«Челси» сохраняет интерес к Абрахаму и после смены владельцев. У клуба есть право выкупа форварда у «Ромы» за 80 млн евро

«Челси» сохраняет интерес к Абрахаму и после смены владельцев. У клуба есть право выкупа форварда у «Ромы» за 80 млн евро

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Форвард – воспитанник академии «Челси».

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