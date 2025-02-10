ПАО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ СООБЩАЕТ С 01.01.2025 г. действуют новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Читать далее____.
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ПАО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ СООБЩАЕТ С 01.01.2025 г. действуют новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Читать далее____.