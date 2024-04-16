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Хави о 4 прошедших через «Барсу» тренерах в 1/4 ЛЧ: «Не думаю, что это совпадение. Это заслуга «Барсы», ее школы и клубной ДНК»

Пеп Гвардиола, Хави, Луис Энрике и Микель Артета в разные периоды карьеры играли или работали в «Барселоне».

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