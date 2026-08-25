Количество транзакций в сети Solana достигло рекордных 4,2 млрд.

Активность транзакций в блокчейне Solana в июле достигла рекордного уровня, что предшествовало резкому росту, который впервые с февраля поднял SOL выше $100 на фоне общего восстановления криптовалютного рынка.
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