MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Количество транзакций в сети Solana достигло рекордных 4,2 млрд.

Количество транзакций в сети Solana достигло рекордных 4,2 млрд.

Активность транзакций в блокчейне Solana в июле достигла рекордного уровня, что предшествовало резкому росту, который впервые с февраля поднял SOL выше $100 на фоне общего восстановления криптовалютного рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии