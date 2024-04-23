Советник Макгрегор: США послали России сигнал, отношения мертвы и уже не восстановятся

Экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выступил на Youtube-канале Judging Freedom и заявил о том, что выделение 61 млрд долларов для помощь Киеву, это сигнал Кремлю что никаких надежд на восстановление отношений между РФ и США больше нет.