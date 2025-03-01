🔜В Крыму построили более ста спортивных площадок за год За 2024 год было установлено 17 спортивных сооружений, 13 площадок ГТО с кардиотренажерами, 110 детских площадок с наличием тренажеров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔜В Крыму построили более ста спортивных площадок за год За 2024 год было установлено 17 спортивных сооружений, 13 площадок ГТО с кардиотренажерами, 110 детских площадок с наличием тренажеров.