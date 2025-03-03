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В Госдуме рассказали об увеличении возврата по налоговым вычетам в 2025 году

В Госдуме рассказали об увеличении возврата по налоговым вычетам в 2025 году

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В 2025 году повышается размер возврата по налоговым вычетам, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

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