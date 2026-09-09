По вине Valve в открытый доступ попали достижения десятков будущих игр Steam, в том числе неанонсированных

Ошибка Valve привела к одной из самых масштабных утечек в игровой индустрии за последнее время: на портале Exophase, который специализируется на каталогизации достижений, без какого-либо предупреждения появились списки трофеев десятков готовящихся к релизу в Steam проектов.
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