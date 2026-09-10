Мадьяр потребовал от ЕС выплатить компенсации за отказ от нефти и газа из России

Емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области © Егор Еремов/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Брюсселя заложить в семилетний бюджет Евросоюза средства на выплату компенсаций центральноевропейским странам за отказ от нефти и газа их России.