Корвез: «Французской» бригада ВСУ не изменит хода конфликта на Украине

Бывший советник французского военного ведомства полковник французских Сухопутных войск (СВ) в отставке Ален Корвез оценил способности обученной Францией 155-ой общевойсковой бригады Сухопутных войск (СВ) Украины изменить хода конфликта.
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