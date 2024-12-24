Как золото из глубин достигает поверхности Земли? Новая термодинамическая модель дает объяснение

Где рождается золото, которое мы видим в ювелирных изделиях или в слитках? Ответ лежит глубоко под ногами, в недрах Земли, и путь его к поверхности — это захватывающая история, полная сложных процессов и неожиданных химических взаимодействий.
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