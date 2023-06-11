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МЧС: На территории завода «Ростсельмаш» горят покрышки

МЧС: На территории завода «Ростсельмаш» горят покрышки

В воскресенье, 11 июня, в Ростове-на-Дону на территории завода «Ростсельмаш» произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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