МЧС: На территории завода «Ростсельмаш» горят покрышки

В воскресенье, 11 июня, в Ростове-на-Дону на территории завода «Ростсельмаш» произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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