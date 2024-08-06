Тренер по этикету научила женщин в колонии на Алтае тактильности и самопрезентации

Евгения Скиба посетила колонию № 6 Тренер по этикету Евгения Скиба в ИК № 6 / Фото: УФСИН по Алтайскому краю Тренер по протоколу, этикету и имиджу Евгения Скиба в рамках курсов подготовки осужденных к освобождению посетила женскую колонию № 6, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.