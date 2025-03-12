Рубль уверенно растет. Курсы доллара и евро на 12 марта

Российская валюта значительно растет к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 марта 2025 года, составляет 86,5669 рубля (прежнее значение — 88,3872 рубля), официальный курс евро — 93,6639 рубля (предыдущий показатель — 95,4443 рубля).
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