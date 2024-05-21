Дмитрий Медведев «наехал» на Яндекс, усомнившись, что он все еще российская компания. Национализация Яндекса?

Такой же русофобский/антироссийский как ютуб, только пользовательский интерфейс из жо...ы

Пора переходить к отечественному производителю, зачем нам антироссийская пропаганда?!

Александр Жуков

Копания Яндекс такси а так же Go издевается над водителями такси которые работают в яндекс такси ,так же издеваются над пассажирами.Информация изучена 100% поставте на голосование.А вообще Яндекс такси нужно изгнать из РФ.