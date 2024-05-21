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Дмитрий Медведев «наехал» на Яндекс, усомнившись, что он все еще российская компания. Национализация Яндекса?

Дмитрий Медведев «наехал» на Яндекс, усомнившись, что он все еще российская компания. Национализация Яндекса?

Моя Россия Дмитрий Медведев - фото из сети Жесткий Медведев Некогда президент большой страны, а ныне зампред СБ РФ Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще эпатирует аудиторию своего телеграм-канала хлесткими публикациями, приправленными нецензурной бранью.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Такой же русофобский/антироссийский как ютуб, только пользовательский интерфейс из жо...ы
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19 час.
ninikooo Митусова
Пора переходить к отечественному производителю, зачем нам антироссийская пропаганда?!
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19 час.
Александр Жуков
Копания Яндекс такси а так же Go издевается над водителями такси которые работают в яндекс такси ,так же издеваются над пассажирами.Информация изучена 100% поставте на голосование.А вообще  Яндекс такси нужно изгнать из РФ.
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13 час.

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