Это новый Geely EX5. Популярный кроссовер получил новую батарею, сверхбыструю зарядку и мотор мощностью 333 л.с.

Модель существенно модернизирована Geely опубликовала первые официальные изображения нового электрического кроссовера Galaxy E5 (в России, Белоруссии и других странах Европы он известен как Geely EX5).
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