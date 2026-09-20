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Это новый Geely EX5. Популярный кроссовер получил новую батарею, сверхбыструю зарядку и мотор мощностью 333 л.с.

Это новый Geely EX5. Популярный кроссовер получил новую батарею, сверхбыструю зарядку и мотор мощностью 333 л.с.

Модель существенно модернизирована Geely опубликовала первые официальные изображения нового электрического кроссовера Galaxy E5 (в России, Белоруссии и других странах Европы он известен как Geely EX5).

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