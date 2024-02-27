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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские Сочи организовали экскурсию для несовершеннолетних на выставку «Поезд Победы»

Транспортные полицейские Сочи организовали экскурсию для несовершеннолетних на выставку «Поезд Победы»

В преддверии Всемирного фестиваля молодежи на станцию Имеретинский курорт прибыла уникальная передвижная выставка «Поезд Победы».

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