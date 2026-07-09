Разведывательная авиация США резко активизировалась над Персидским заливом Американцы заметно активизировались в районе Персидского залива, второй день подря.
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Разведывательная авиация США резко активизировалась над Персидским заливом Американцы заметно активизировались в районе Персидского залива, второй день подря.
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