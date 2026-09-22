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Франция продавила Усманова: ЕС снял санкции с двух российских миллиардеров в обмен на трёхлетний режим ограничений

Франция продавила Усманова: ЕС снял санкции с двух российских миллиардеров в обмен на трёхлетний режим ограничений

Брюссель пошёл на беспрецедентный компромисс по российским санкциям. Вечером, 22 сентября, Евросоюз продлил ограничения примерно против 3 тысяч российских граждан и организаций сразу на три года, одновременно исключив из санкционного списка миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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