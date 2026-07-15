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Аргументы и Факты

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Зеленский попал в скандал с бутылкой в Париже: в ЕС обсуждают новый конфуз

Зеленский попал в скандал с бутылкой в Париже: в ЕС обсуждают новый конфуз

Владимир Зеленский, оторвав крышку от бутылки на параде в Европе, поступил так, как было удобно ему, а не так, как принято в ЕС, заявила эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева в эксклюзивном комментарии aif.

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