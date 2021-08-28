С широко раскрытыми ушами: на «Инновации» отметили проекты о звуке

Звуковые проекты становятся магистральным направлением современного искусства, гибридные мультимедийные форматы окончательно вытесняют живопись, а в фокусе внимания зрителей и исследователей оказываются экспериментальные арт-практики прошлого.
Звуковые проекты становятся магистральным направлением современного искусства, гибридные мультимедийные форматы окончательно вытесняют живопись, а в фокусе внимания зрителей и исследователей оказываются экспериментальные арт-практики прошлого.
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