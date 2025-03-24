Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий создадут в России

В России появится единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поправки в законодательство уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, во вторник, 25 марта, "Известия" со ссылкой на источники в правительстве.