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Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий создадут в России

Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий создадут в России

В России появится единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поправки в законодательство уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, во вторник, 25 марта, "Известия" со ссылкой на источники в правительстве.

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