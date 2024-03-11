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Рост курса акций позволил TSMC вернуться в десятку самых дорогих компаний мир...

Рост курса акций позволил TSMC вернуться в десятку самых дорогих компаний мир...

Рост курса акций позволил TSMC вернуться в десятку самых дорогих компаний мираНа прошлой неделе акции TSMC демонстрировали положительную динамику и приблизили капитализацию компании к $600 млрд, а незначительное снижение котировок на этой неделе не помешало этому показателю достичь $634 млрд и вернуть данному контрактному производителю чипов место в десятке самых дорогих компаний мира, обойдя Broadcom.

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