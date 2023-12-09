Герой ДНР Жога ответил на обвинения СБУ после просьбы Путину

Председатель Народного совета ДНР, Герой республики Артем Жога отреагировал на обвинение в государственной измене со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес после того, как пообщался с президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии