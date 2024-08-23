Как выбрать антифриз?

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью выбора антифриза. Возможно, вы уже задавались вопросом: какой антифриз лучше для моего автомобиля? Почему один антифриз зеленого цвета, а другой красного? Как выбрать такой, который не нанесет вреда вашему двигателю? Команда Автопортала 100.
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