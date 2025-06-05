Школа №73 Владивостока преобразится: начался масштабный ремонт

В школе № 73 Владивостока начался капитальный ремонт. В рамках масштабной реконструкции, включающей фасад, кровлю и спортивный зал, на этой неделе приступили к обновлению пищеблока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города.