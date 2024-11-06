AP: Карлсон и Фараж присоединились к Трампу для наблюдения за выборами

Американский журналист Такер Карлсон и председатель британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж присоединились к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, который находится в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
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