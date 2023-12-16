Американист: неоконы к 2014 году заняли важные позиции в американских ведомствах

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что в 2014 году Виктория Нуланд потребовала внести изменения в венгерские Конституцию и закон о СМИ для развития двусторонних отношений между странами.
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