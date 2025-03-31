Из Польши депортировали украинца, нападавшего на прохожих и пристававшего к девушкам

Власти Польши депортировали 46-летнего украинца, который работал доставщиком на велосипеде. Он был неоднократно замечен в избивании прохожих телескопической дубинкой и ногами, а также в приставании к девушкам.
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