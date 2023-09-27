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«Я все время в любви»: как Равшана Куркова быстро вернулась в форму после вторых родов

«Я все время в любви»: как Равшана Куркова быстро вернулась в форму после вторых родов

Равшана Куркова впервые рассказала о новорожденной дочери. Какое необычное имя выбрала для ребенка актриса? Почему она не стала уходить в декрет? И как артистке удалось быстро прийти в форму после родов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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