«Я все время в любви»: как Равшана Куркова быстро вернулась в форму после вторых родов

Равшана Куркова впервые рассказала о новорожденной дочери. Какое необычное имя выбрала для ребенка актриса? Почему она не стала уходить в декрет? И как артистке удалось быстро прийти в форму после родов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».