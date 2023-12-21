Директор лицея МПГУ Якимов высказал мнение, что запрет на телефоны не скажется на образовательном процессе

Директор лицея Московского педагогического государственного университета Игорь Якимов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал новый закон об ограничении использования смартфонов на уроках.
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