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Байден шокировал союзников на саммите G7 своим немощным состоянием (ФОТО, ВИДЕО)

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Это было предсказуемо, а транквилизаторы, на которых он &quot;сидит&quot; только добьют его окончательно.
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16 час.

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