Байден шокировал союзников на саммите G7 своим немощным состоянием (ФОТО, ВИДЕО)

Президент США Джо Байден шокировал союзников на саммите G7 своим удручающим состоянием. Коллеги 81-летнего американского лидера выразили сомнения относительно его когнитивных способностях, пишут New York Post и The Sun.
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